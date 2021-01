Xbox Series X|S: in arrivo due grossi giochi per il 2021 e non solo

Il 2021 è iniziato ormai da diverse settimane e si prospetta sicuramente un anno favorevole per il gaming moderno. Nonostante la pandemia subita lo scorso anno ed ancora attuale, i piani di Microsoft per Xbox Series X|S sono da non sottovalutare. Siamo da poco entrati nella nona generazione ed è normalissimo che ci si trova in una situazione abbastanza scarna a livello di titoli next gen. Se in tutto questo calcolassimo il fatto che molti utenti non sono riusciti ad accaparrarsi una delle due nuove macchine, capite bene che ad oggi non si può dare una votazione chiara della situazione.

Sebbene l’anno sia appena cominciato, sembrerebbe che Microsoft abbia ancora delle carte da giocare. Secondo alcune indiscrezioni l’azienda americana avrebbe almeno due grossi annunci da mostrare in arrivo nel 2021 e probabilmente un accordo con qualche titolo di Lucasfilm Games. A rivelarlo è stato il giornalista di Windows Central nel corso di una puntata del podcast Xbox Two. Ad oggi non si hanno notizie su questi titoli in sviluppo, ma le speculazioni sono già iniziate.

Dopo il rinvio di Halo Infinite a fine 2021, Microsoft non ha ancora messo giù una corposa line up per Xbox Series X|S, ma se la notizia dei due grossi giochi ed ipotetici accordi con la nuova azienda nata qualche giorno fa fossero veritiere, le cose si fanno decisamente interessanti. L’azienda americana pare essere in costante contatto con Lucasfilm Games per un gioco in esclusiva che a quanto pare non sembrerebbe essere il nuovo Indiana Jones ma una IP non ancora annunciata. Di che cosa si tratta? Se vi va, ci piacerebbe sentire i vostri pensieri con un commento qui sotto nella sezione dedicata.

Xbox Series X/S al momento sta sfruttando appieno il suo Game Pass, il quale è riuscito a far appassionare anche coloro che non si sono mai avvicinati prima all’ecosistema Microsoft. Una validissima alternativa in attesa di scoprire tutti i piani futuri della società, tra cui questi due fantomatici grossi annunci.