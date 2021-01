Xbox Series XS: in arrivo una terza console next-gen Microsoft?

A due mesi dal lancio delle console next-gen targate Microsoft, sembrerebbe che l’azienda americana abbia qualcosa che bolle in pentola. Secondo diverse indiscrezioni infatti Xbox Series XS sarebbe un nuovo marchio registrato. Ovviamente non si sa nulla a riguardo, ma il web ha iniziato a speculare sulla possibilità di vedere nel corso di questo o dei prossimi anni una terza console.

A rivelare questa curiosa informazione è stato il sito statunitense JUSTIA Trademarks, il quale però non ha specificato nulla a riguardo. Il COVID non sta di certo aiutando Microsoft, Xbox Series X e S risultano tutt’oggi essere irreperibili e di conseguenza dubitiamo fortemente che si tratti a tutti gli effetti di una terza console da affiancare alle due precedenti. Rimane plausibile invece che il marchio Xbox Series XS sia un modo per evitare che altre azienda possano usare il suddetto marchio.

Insomma, la situazione è di certo difficile da interpretare, ad oggi sappiamo solo che il marchio Xbox Series XS esiste e, nonostante il nome non di certo originale, potrebbe tranquillamente trattarsi di qualsiasi cosa, anche di una terza ipotetica console. Phil Spencer ha da poco dichiarato che le due console verranno prodotte in massa nel corso di quest’anno, dando così la possibilità di acquistarne una a tutti coloro che non hanno potuto prenotarla in tempo. Stessa cosa anche per Sony, ma ad oggi non abbiamo informazioni riguardanti un periodo preciso, ci toccherà di conseguenza aspettare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete davvero che Xbox Series XS sia una terza console next-gen? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più.