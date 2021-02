Xbox Series X|S, in Regno Unito vendono più di Switch e PS5

E voi cosa avete scelto? Oggi sembra essere la giornata dedicata al Regno Unito, vi abbiamo già parlato della proposta di legge firmata da Chapman chepotrebbe dare un grosso taglio al fenomeno del bagarinaggio, ora tocca invece a Microsoft. Sembra infatti che Xbox Series X ed S siano le console più amate dal pubblico inglese nel mese di Gennaio. Secondo quanto riportato da GfK(misuratore delle scelte dei consumatori), le due console della casa di Redmond sono state le più vendute del mese scorso.

Il mercato delle console inoltre sembra essere aumentato di circa il 148% rispetto a Gennaio dello scorso anno. Di questo infatti ne abbiamo parlato anche questa mattina, dopo che sono venuti a galla i primi risultati delle vendite di videogiochi in digitale. Sembra infatti che l’Europa stia incrementando esponenzialmente il suo interesse verso il mercato videoludico. Secondo gli analisti Xbox Series X ed S avrebbero venduto all’incirca 150 mila unità solo durante l’ultimo mese, andandosi a classificare in prima posizione nell’hardware.

A seguire troviamo Switch e soltanto in terza posizione PS5. Ovviamente questi dati sono da considerarsi sicuramente incoraggianti per la stessa Microsoft, ma bisogna tenere anche in considerazione la scarsità di console che si trovano sul mercato in questo momento. Continuamente infatti, sia Microsoft che Sony invogliano i giocatori a pazientare nell’acquisto delle console, data la difficoltà con la quale esse vengono prodotte. Un altro dato interessante è quello dei giochi “fisici”, con circa 1 milione di unità vendute, sempre nel mese di Gennaio.

In cima alla classica dei software più venduti troviamo ovviamente Animal Crossing, al secondo posto Mario Kart 8, mentre in terza posizione, tenetevi forti, perché troviamo GTA 5. Ancora una volta il titolo di Rockstar continua a maturare vendite anche dopo anni dalla sua uscita, sintomo di un titolo che ha fatto braccia nel cuore di molti e capace di mutare e aggiornarsi nel tempo. Voi cosa ne pensate di queste vendite? Secondo voi qual é il titolo più venduto in Italia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!