Xbox Series X|S: la console si spegne da sola, è un vero mistero

Sembra che le console Xbox siano afflitte da un problema decisamente curioso quanto particolare. Come riportato da alcuni giocatori (oltre che dal supporto Microsoft tramite Twitter), pare che sia Series S che Series X abbiano cominciato a spegnersi. Non si tratta però di un evento a “cadenza” fissa, ma solamente in alcuni casi particolari.

Andiamo con ordine: i primi report sono cominciati la settimana scorsa, quando i giocatori Xbox hanno visto le loro console spegnersi durante alcune partite di NBA2K22. Il supporto Microsoft si è subito attivato tramite Twitter, informando gli utenti che al momento il problema era sotto investigazione. Successivamente però, come riportato da VGC, anche altri giochi hanno causato lo spegnimento. Nell’ordine, testimonianze simili sono accadute a chi stava giocando alla beta di Call of Duty Vanguard e alle versione Early Access (e non) di Madden NFL 22 e FIFA 22. Un vero e proprio enigma, considerato anche che i riferimenti lanciati dal supporto Microsoft in merito a questi ultimi titoli sono stati prontamente cancellati e non si riesce proprio a capire il perché.

È davvero difficile capire cosa stia accadendo in questo momento. Il problema alle console Xbox sembra effettivamente essere molto misterioso e l’idea che sia intervenuto il supporto Microsoft esclude chiaramente che si tratti di una fake news (come ad esempio le console che andavano a fuoco al day one). Possiamo provare a formulare alcune teorie, come ad esempio un sovraccarico temporaneo che porta l’hardware a spegnersi per “motivi di sicurezza”, ma al momento nessuna teoria è stata formulata in merito. Difficilmente però la colpa è dei videogiochi.

Teams are continuing to investigate reports of consoles powering off or quitting to home while playing NBA 2K22. Please watch for news here or at https://t.co/PzAdjUFMJj https://t.co/jNR0OqIoNl — Xbox Support (@XboxSupport) September 24, 2021

Sperando che questo mistero possa risolversi in breve tempo, vi ricordiamo che su console Xbox è attualmente disponibile il flight test di Halo Infinite. Che ovviamente, al suo interno, nasconde un glitch esilarante e molto, molto divertente: trovate tutte le informazioni a questo indirizzo.