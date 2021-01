Xbox Series X|S: la prima esclusiva del 2021? Sorprenderà i giocatori

Il 2021 è già cominciato e in molti appassionati iniziano a chiedersi quali saranno le prime esclusive next-gen dell’anno. Al momento sappiamo che da parte di Sony nei prossimi mesi arriveranno sul mercato Destruction All Star e Returnal, ma con che titolo esordiranno Xbox Series X|S quest’anno? Per tentare di rispondere a questa domanda bisogna fare un salto in rete, dove leaker e insiders hanno provato a dire la loro, anche con estrema certezza.

Giusto qualche giorno fa Jez Corden di Windows Central aveva dichiarato l’arrivo su Xbox Series X|S di ben due titoli non ancora annunciati. Ora, a questa voce se ne va ad aggiungere anche una seconda, la quale prova anche ad addentrarsi un pelo di più nello specifico. Si tratta del noto leaker Klobrille, utente che da diversi anni è sempre stato molto vicino alle produzioni Xbox e si è fatto conoscere per alcune intuizioni che si sono rivelate veritiere.

In un recente thread su ResetEra, il leaker ha voluto rispondere alla domanda di un utente che si chiedeva quale potrebbe essere il primo titolo degli Xbox Game Studios del 2021 per Xbox Series X|S. A questa domanda Klobrille ha risposto con “un qualcosa di non ancora annunciato”. Le parole del leaker andrebbero a confermare, quindi, quanto già detto da Corden diversi giorni fa, ma alcuni utenti stanno ancora ragionando sulla parola “qualcosa” pronunciata da Klobrille.

Secondo alcuni, infatti, la prima produzione esclusiva Xbox Series X|S non sarà un gioco, ma Microsoft potrebbe sorprendere i giocatori con qualcosa di diverso ed inaspettato. Le teorie più accreditate al momento fanno riferimento a un grosso DLC per un titolo già presente sul mercato, ma quale?!. A cosa pensate si possa riferire il leaker? Diteci la vostra nei commenti.