Xbox Series X|S: Microsoft anticipa importanti aggiornamenti

Durante un’intervista registrata per il podcast ufficiale Xbox, il capo dello sviluppo della console, Jason Ronald, ha anticipato senza spingersi troppo oltre che arriveranno nuovi “eccitanti” annunci per Xbox Series X|S. “Come team, siamo davvero entusiasti dell’accoglienza ricevuta dai fan di tutto il mondo. È la fase di lancio, lo diciamo sempre tra di noi, questo è davvero solo l’inizio. Abbiamo molte cose incredibili in cantiere, che arriveranno nei prossimi mesi e negli anni a venire. Stiamo anche collaborando a stretto contatto con sviluppatori di giochi importanti nel settore per sfruttare appieno tutte le funzionalità della next-gen che abbiamo con Xbox Series S e Series X” dichiara pubblicamente Jason Ronald.

Il capo dello sviluppo di Xbox ha sottolineato anche che il suo team si è preso una lunga pausa dopo il lancio delle due ultime console di Microsoft, specificando che questo periodo di stop, in realtà, si è rivelato un’importante opportunità per “ascoltare la community” e le loro esigenze, analizzando la loro esperienza di utilizzo, al fine di poter comprendere meglio dove poter migliorare.

Al momento, sono in cantiere una serie di aggiornamenti per Xbox Series X|S e, tra i miglioramenti previsti, il team sta lavorando anche per perfezionare il quick resume. A tal proposito, ci informa Ronald: “Abbiamo dovuto disattivare il quick resume su alcuni titoli usciti nella finestra di lancio. Il team sta lavorando molto duramente per riabilitarlo su quei giochi, in modo tale che le persone possano poi godersi questa fantastica feature su tutti i titoli che gli utenti stanno giocando”.

Oltre al quick resume, il team si sta rimboccando le maniche anche per migliorare i problemi di disconnessione del controller che, come sappiamo, è un tema che sta molto a cuore alla casa di Redmond, in quanto ha investito molto per conferire la migliore esperienza pad alla mano sulle console Xbox, in termini di qualità ed ergonomia. Altresì, Ronald ha rivelato anche che il team sta dedicando le proprie energie anche a migliorare l’app Xbox per Smartphone, aggiungendovi nuove funzionalità. Il messaggio che Jason Ronald voleva che arrivasse è proprio la valorizzazione del feedback dei fan, per offrire loro un’esperienza sempre migliore nel corso di questa nona generazione videoludica.