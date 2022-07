Qualsiasi appassionato di videogiochi, almeno una volta nella vita, si è imbattuto in un emulatore. Solitamente, si tratta di software che trasformano i nostri PC in console, permettendo di utilizzare vecchi titoli o, in alcuni casi, di simulare addirittura i sistemi delle nuove console. Grazie a Digital Foundry, invece, potremo trasformare la nostra Xbox Series X|S addirittura in un PC basato su Windows ’98.

Il software, infatti, emula tutte le funzioni del celebre sistema operativo progettato da Microsoft e lo trasferisce sulle nostre Xbox Series X|S. Grazie al sistema operativo Windows ’98, inoltre, potremo avviare decine di titoli retro come Half Life, Star Craft, Quake e molti altri. Tuttavia, il lettore delle nuove Xbox non è pensato per supportare i dischi fisici di questi giochi. Per questo motivo, i ragazzi di Digital Foundry si sono dovuti ingegnare in una soluzione alternativa. Per installare i nostri giochi, infatti, dovremo creare un file ISO da copiare nella nostra console con Windows ’98. Una volta avviato questo file, potremo tranquillamente installare qualsiasi titolo.

Ma le sorprese non finiscono qui perché, grazie a questo emulatore, le nostre Xbox Series X|S diventano dei veri PC. È dunque possibile utilizzare Word per scrivere file di testo o addirittura disegnare utilizzando Paint. Insomma, l’intera esperienza di Windows ’98 è perfettamente replicabile sulle nostre console. L’unico problema di questo software, come mostrano i ragazzi di Digital Foundry, è l’impossibilità di utilizzare un vero mouse. Infatti, se da una parte è possibile utilizzare una tastiera fisica, dall’altra è necessario utilizzare il nostro pad per sostituire il mouse. Stando alle prove effettuate da DF, tuttavia, questo problema non crea criticità e il pad è perfettamente utilizzabile.

Dunque, se siete appassionati di retrogaming e non volete più attendere eventuali remake, la soluzione è presto trovata. Questo emulatore per Windows ’98 su Xbox Series X|S saprà soddisfare tutte le vostre necessità di giocatori. Se, invece, cercate un’alternativa su PC, vi ricordiamo che l’emulatore per PS4 si è aggiornato ed è ora in grado di avviare svariati titoli.