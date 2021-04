Xbox Series X|S più potenti grazie al supporto AMD FidelityFX

Le console di nuova generazione sono sempre più le protagoniste in questi primi mesi di vita. Se da una parte ci vorrà ancora un po’ prima di vedere tutta la potenza sfruttata a dovere di entrambe le macchine, da un altro lato stanno già cominciando ad essere rilasciati degli aggiornamenti molto interessanti. La scorsa settimana ha aperto le danze PS5 con il primo grosso update dedicato alla console Sony, mentre oggi arrivano importanti novità per quanto riguarda l’accoppiata Xbox Series X|S.

Entrambe le console Microsoft di nuova generazione, infatti, potranno sfruttare il supporto alla tecnologia AMD FidelityFX. Il tutto è stato attivato a partire da ieri sera, poco dopo che la novità era stata presentata durante la trasmissione dell’evento Gamestack Live. Questa evoluzione di Xbox Series X|S permette di far sfruttare ad entrambe le console della famiglia Xbox tutta una serie di migliorie e strumenti atti a migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco.

La tecnologia e le funzioni di FidelityFX le abbiamo già viste inserite nelle nuove schede grafiche targate AMD. Queste novità saranno da oggi in poi a totale disposizione degli sviluppatori Xbox, così da poter creare mondi ancora più realistici, soprattutto dal lato grafico e artistico. Tra tutti i tool presenti, infatti, i team di sviluppo potranno mettere mano a: Ambient Occlusion, Variable Shading, Contrast Adaptive Sharpening, HDR Mapper e molte altre funzioni disponibili.

🚨 Attention gamers 🚨@AMD FidelityFX is here for Xbox Series X|S! Developers can now offer the incredible visuals and platform-specific benefits FidelityFX already delivers on over 40 PC games.

Learn more in our blog recapping all things #GameStackLive.

— AMD Gaming (@AMDGaming) April 20, 2021