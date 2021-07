Xbox Series X|S: rendering e upscale con Machine Learning in sviluppo

Con l’avvento della nuova generazione, il mondo console ha avuto un boost in avanti per quanto riguarda l’esperienza di gioco e gli elementi tecnici. Sia PlayStation 5 che Xbox Series X|S sono disponibili da quasi un anno, e hanno già permesso agli appassionati di godere di alcune novità. Lato Microsoft, la compagnia americana sta attualmente lavorando per rendere ancora migliori le proprie piattaforme da gaming grazie anche al supporto del Machine Learning.

A renderlo noto è la stessa compagnia di Redmond attraverso un recente annuncio di lavoro spuntato in rete. Microsoft starebbe cercando di sfruttare l’API DirectML per migliorare le prestazioni dei giochi di nuova generazione sulle console Xbox Series X|S. Come già dimostrato da Epic, NVIDIA e AMD, le tecniche di upscaling possono essere la chiave per migliorare notevolmente la fedeltà visiva dei titoli futuri.

Come viene menzionato nell’annuncio lavorativo, il team di Xbox sta cercando ingegneri esperti in computer grafica e Machine Learning per esplorare nuovi modi di migliorare i tradizionali modi di rendering utilizzando reti neurali e altri algoritmi IA. I candidati in questione dovranno avere alle spalle almeno 5 anni nello sviluppo dei software, la cosa sottolinea come la figura che sta cercando Microsoft dovrà occuparsi di un’operazione complessa, ma che può rivoluzionare il gaming su piattaforme Xbox.

Attualmente non abbiamo altri indizi relativi al compito che dovrà affrontare il candidato (o i candidati) e molto probabilmente i risultati concreti di questo lavoro nelle fucine Microsoft lo vedremo tra qualche tempo. Nel frattempo la compagnia di Redmond continuerà a spingere su quel che sta facendo bene in questi anni, ovvero i servizi come Xbox Game Pass e le nuove esperienze in arrivo dai molteplici studi di sviluppo acquistati.