Xbox Series X|S saranno piene di RPG, Microsoft ne sta sviluppando almeno 10?

Xbox Series X, assieme alla sua “sorellina” S, sono le due console next gen proposte da Microsoft uscite ormai da diversi mesi. Nonostante il periodo ancora incerto ed il costante rinvio di molti titoli, tra cui l’attesissimo Halo Infinite, le macchine ancora oggi non hanno avuto quell’incredibile salto di qualità che ci si aspettava. Nulla di allarmante ovviamente, grazie a Xbox Game Pass molti appassionati hanno (ri)scoperto molti giochi sfruttando appieno le potenzialità offerte. Il servizio in abbonamento continua ad evolversi, proponendo una serie di titoli ogni mese che si aggiungono al corposo catalogo offerto dall’azienda americana.

In attesa quindi di scoprire una possibile line up al prossimo E3 di Los Angeles, sono emerse diverse informazioni riguardanti un sacco di titoli RPG in lavorazione. Dalle pagine di Resetera un noto insider abbastanza veritiero avrebbe dichiarato che Microsoft al momento starebbe lavorando a ben 10 giochi RPG, con il numero che potrebbe col tempo aumentare.

Ovviamente questa dichiarazione ha fatto impazzire il Reddit che ha portato a diverse speculazioni su questi 10 giochi. Tra le opere già annunciate diversi mesi fa potrebbero rientrare in questa categoria titoli del calibro di Starfield, Avowed, The Elder Scrolls 6 e Fable. Le voci vedrebbero inoltre aziende videoludiche di peso come Inxile, Obsidian, Zenimax Online e IO Interactive che sarebbero al lavoro su IP non ancora annunciate, come il misterioso progetto del team danese a tema fantasy appunto proprio in esclusiva per Xbox Series X e S.

Ovviamente, come di consueto, vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni in quanto, seppur molto attendibili, non sono state ufficializzate dai vertici di Microsoft. Insomma, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali novità a riguardo. Intanto fateci sapere la vostra esperienza con Xbox Series X|S qui sotto con un commento dedicato.