Xbox Series X|S: scoperta una funzione segreta del pad

La coppia di console di nuova generazione Microsoft sono sul mercato ormai da quasi un anno, e per molti Xbox Series X|S sembrano non avere più alcun segreto, almeno, fino ad oggi.

A scovare una funzionalità nascosta per il pad di Xbox Series X|S è stata la redazione di The Verge, la quale ha dedicato un articolo a questa scoperta. In poche parole, tenendo premuto il tasto di sincronizzazione è possibile switchare i dispositivi sui quali è associato il pad.

Facendo così sarete in grado di cambiare dispositivo in tutta comodità, passando dall’utilizzare il vostro pad di Xbox Series X|S dalle console ai PC e anche ai dispositivi mobile iOS.

did you know Xbox controllers have a secret button feature? It lets you quickly switch between paired devices. Here’s how it works pic.twitter.com/fjJC9Dv0kA

— Tom Warren (@tomwarren) September 17, 2021