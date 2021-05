Xbox Series X|S supporteranno ufficialmente Dolby Vision Atmos

Proprio nella giornata di ieri Microsoft ha voluto celebrare i 20 anni di Xbox attraverso una incredibile iniziativa per tutti gli appassionati della console americana. Fino al 5 Novembre infatti Microsoft ha in mente di festeggiare Xbox non solo con del merchandising apposito ma anche una serie di eventi dedicati quindi possiamo aspettarci di tutto e di più con, magari, un bel lancio del tanto discusso Halo Infinite che dovrebbe proprio uscire alla fine di quest’anno. Proprio in queste ore la società ha presentato un’altra grande iniziativa dedicata a Xbox Series X e S.

Il profilo Twitter Larry Hryb ha dichiaro in un post infatti che è in arrivo per Xbox Series X e S il supporto al Dolby Vision Atmos. Per chi non lo sapesse, non è che un tipo di HDR potenziato, ovvero un sistema ad alta gamma dinamica che implementa la gestione dei contrasti e la resa grafica dei bianchi e dei neri. Ciò che lo differenzia dal suo predecessore, l’HDR10, è la gestione dinamica dei metadati grafici.

Sebbene gli appassionati stiano attendendo news sui giochi in uscita, questa potrebbe essere davvero molto interessante per il futuro della console. Vedremo quindi se riveleranno qualcosa di più interessante prossimamente, specialmente durante l’E3 di Los Angeles in programma il prossimo 12 giugno. Ritornando a parlare dell’anniversario, ricordiamo che la collezione per il 20esimo potete trovarla all’interno del negozio ufficiale, vi lasciamo qui il link per darci una sbirciata.

Get ready to transform your gaming experience with full-spectrum visuals! Rolling out to Xbox Insiders this week: Dolby Vision for gaming on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG — Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) May 14, 2021

I regali non finiscono qua, Microsoft vuole celebrare la sua console in tutti i modi possibili e quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli a riguardo. Intanto fateci sapere le vostre esperienze con il marchio Xbox.