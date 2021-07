Xbox Series X|S: una nuova esclusiva non avrà il Ray Tracing

Nonostante le potenzialità hardware, un’esclusiva per Xbox Series S e Xbox Series X in dirittura d’arrivo nelle prossime ore mancherà di una feature next gen decisamente chiacchierata. Stiamo parlando del Ray Tracing, ovvero un aspetto fondamentale per la gestione realistica dell’illuminazione globale, che ha spinto Nvidia (ad esempio) a cambiare la denominazione delle sue GPU, da GTX a RTX.

L’esclusiva della quale stiamo parlando non appartiene al mondo dei giochi first party. Il titolo è infatti The Ascent, un RPG in stile cyberpunk che debutterà proprio durante queste ore su Xbox Series S e Series X. Privo, però, di Ray Tracing. Una funzionalità che Neon Giant è però riuscita ad implementare su PC e quindi, chiunque giocherà il titolo magari tramite Xbox Game Pass, riuscirà a godere del nuovo sistema di illuminazione.

Ad annunciare l’assenza del Ray Tracing per The Ascent, nelle versioni Xbox Series S e Xbox Series X, ci ha pensato Neon Digital. Durante un’intervista con WCCF Tech, il director del titolo Tor Frick si è infatti pronunciato in merito alla presenza della feature, svelando che non sarà appunto disponibile su console. La versione PC, oltre al Ray Tracing, disporrà anche del DLSS, ovvero il Deep Learning Super Sampling, che permette alle GPU di nuova generazione di scalare la risoluzione per ottenere un ottimo compromesso tra qualità grafica e frame rate. Confermato anche il supporto alle DirectX 12 Ultimate, con il team di sviluppo che è al lavoro per vagliare ulteriori aspetti in merito all’implementazione di feature supportate dalle API nel corso dei prossimi mesi.

The Ascent sarà disponibile a partire da oggi per Xbox Series S|X e PC. Il gioco arriverà su Game Pass ma è possibile giocarlo anche su Steam, dove viene venduto al prezzo promozionale di 26,99 Euro (al posto dei classici 29,99 Euro) per un periodo limitato di tempo.