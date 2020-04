Xbox Series XXL svelata: 400% più grande, 100% un simpatico scherzo

Mentre attendiamo con ansia l’arrivo delle prossime console next-gen, a sorpresa sulle pagine di IGN USA è apparso un video esclusivo in 8K relativo all’annuncio di una nuova Xbox ben superiore al modello che abbiamo conosciuto in questi giorni. Come potete vedere dalla stessa immagine di copertina poco più sotto, il video ha presentato al mondo intero una Xbox Series XXL; una versione secondaria della prossima console Microsoft. Peccato che si sia trattato solo di una sorta di pesce d’aprile a scoppio ritardato.

Nel video qui presente, sono state mostrate le feature di questo modello, il quale presenta dimensioni maggiori del 400% rispetto a Xbox Series X. Ma ovviamente le novità non si fermano di certo alla sola dimensione: la console è dotata di un grande pulsante di accensione e di un enorme alimentatore esterno capace di andare da 0 a 60 fps in due soli secondi.

Infine, nel video viene mostrata una grata industriale presente nella parte posteriore della console utile per migliore la ventilazione, oltre a un controller con ricarica wireless 5G. Ricordiamo nuovamente che si è trattato di un pesce d’aprile fatto da IGN USA al mondo intero. In effetti, l’annuncio era fin troppo bello per essere vero. Unica cosa da evidenziare è che questo falso trailer di lancio sia stato mostrato esattamente il 20 aprile.

La scelta di questo preciso giorno potrebbe non essere affatto casuale, visto che nella tradizione statunitense il 20 aprile è legato al consumo di cannabis. Molto probabilmente si è trattato solamente di un omaggio alla giornata dedicata alla celebrazione della marijuana. Per chi non lo sapesse, infatti, il termine 4/20 fa riferimento al consumo annuale di cannabis e rappresenta inoltre un modo per identificarsi con la cultura della cannabis. Questo slogan è stato al centro anche di molte opere cinematografiche americane, come il film Due Sballati al College e tanti altri ancora.

E voi cosa ne pensate di questo scherzo di IGN USA? Vi sarebbe piaciuta una Xbox Series XXL? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.