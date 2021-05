Xbox si apre alle mod? Microsoft starebbe alla sua nuova piattaforma

Da tempo i giocatori console sognano di poter attingere allo sconfinato mondo delle mod. Su PC la community dei modder si sbizzarrisce con creazioni di ogni tipo su qualsiasi gioco. Senza citare l’infinito Skyrim, da sempre vero e proprio mostro di Frankenstein per quanto riguarda le mod, anche il recente Resident Evil Village ha già ottenuto alcune creazioni davvero folli. A quanto pare, però, le mod potrebbero essere in arrivo su Xbox con una nuova piattaforma dedicata.

Nelle scorse ore, un nuovo rumor apparso su Reddit ha attirato l’attenzione degli appassionati Xbox. Stando a quanto è possibile leggere online, sembra che Bethesda stia utilizzando il suo nuovo motore Creation Engine per sviluppare Starfield, e sempre secondo le informazioni appena trapelate, questo nuovo Creation Engine sembra essere il miglior motore possibile anche per andare a realizzare tutta una serie di mod per i giochi che lo utilizzano.

La cosa interessante, però, è quanto sembra essere in sviluppo presso Microsoft, con la compagnia americana che starebbe utilizzando sia Starfield che il nuovo Creation Engine per la realizzazione di una nuova piattaforma dedicata al modding. Stando ai rumor, questa piattaforma potrebbe venire rilasciata sulla famiglia di console Xbox una volta che il tutto sarà pronto ad accogliere le creazioni della sempre molto attiva community di modder.

(SegmentNext) Microsoft Rumored To Be Working On An Xbox Modding Platformhttps://t.co/qMr0FMDlvh pic.twitter.com/GzsfOl8b3p — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 18, 2021

Al momento rimangono mere voci di corridoio, e per questo non abbiamo ulteriori informazioni aggiuntive. Non sappiamo, infatti, se questa fantomatica piattaforma dedicata alle mod per Xbox sarà esclusiva per le console Microsoft o se arriverà anche sulle altre piattaforme nel caso in cui Starfield e i prossimi giochi Bethesda si confermeranno ancora come multipiattaforma. Insomma, la questione è ancora fumosa, e fino al momento di ufficialità vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze.