Xbox sta notevolmente riducendo il gap con PlayStation

La sfida tra Xbox e PlayStation è stata aperta ormai tre generazioni videoludiche fa, quando a darsi battaglia sul mercato erano PlayStation 2 e la prima console di Microsoft. Da allora, i due marchi si sono presi delle grosse fette di mercato, aggiudicandosi l’amore da parte di una grandissima quantità di appassionati di tutto il mondo. Ora, stando ai dati raccolti dalla redazione di Safebettings, sembra che il gap tra le due console si stia notevolmente riducendo.

Con un nuovo articolo, la redazione di Safebetting ha raccolto vari dati sui siti: Statista, StatCounter e VG Charts, per mostrarci quando Xbox sia riuscita a ridurre il gap con PlayStation. I dati indicano che a partire dal 2020, PlayStation detiene il 57,54% del mercato con Xbox che ne detiene il 42,15%. Nintendo, marchio pioniere nel settore, detiene ora solo lo 0,31% della quota di mercato.

L’ultima generazione di console è uscita proprio di recente, nell’autunno del 2020 con le nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Riguardando indietro alla generazione uscente però, vede Sony nettamente avanti a Microsoft, con PlayStation 4 che si è consacrata la console preferita con le sue oltre 60 milioni di unità in più rispetto alla concorrenza.

Sempre stando ai dati raccolti, lo scorso novembre 2020, PlayStation 4 ha registrato delle vendite totali che ammontano alla bellezza di 114,19 milioni di unità, mentre Xbox One ha registrato vendite totali per una cifra di 48,69 milioni di unità a livello globale. Xbox si dimostra essere ancora un forte concorrente di PlayStation, ma per ora il trono del mercato console appartiene ancora al marchio Sony. Cosa ne pensate del gap che c’è attualmente tra le due compagnie videoludiche? Credete che con questa nuova generazione cambieranno gli equilibri, o tutto resterà invariato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.