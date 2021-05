Xbox, svelato un easter egg nascosto per decine di anni

La primissima Xbox è una delle console più importanti degli ultimi decenni di storia videoludica, rappresentando l’entrata di Microsoft nel settore del gaming. La piattaforma, che si è fatta amare nel corso degli anni, ha potuto vantare di produzioni indimenticabili, tra cui ricordiamo l’ormai perduto Jet Set Radio Future. Ad oggi, uno degli elementi più nostalgici – e utilizzato a più riprese dalle campagne marketing di Microsoft – è la startup della prima Xbox e la sua dashboard, protagonista di un fatto a dir poco sorprendete.

Uno sviluppatore che aveva lavorato proprio sulla primissima Xbox ha rivelato ai microfoni di Kotaku l’esistenza di un easter egg rimasto sempre nascosto e mai scoperto dagli utenti. La persona, verificata dalla testata giornalistica che ne ha mantenuto l’anonimato, ha voluto rivelare questo segreto al fine di svelarlo a tutto il mondo, dopo decenni di mistero. Secondo lui, l’unico modo per scoprire questo easter egg sarebbe stato tramite ingegneria inversa oppure analizzando illegalmente il codice sorgente.

Per sbloccare questo easter egg bisogna recarsi nel menu “Musica”, inserire un CD audio e premere “Copia”, quindi di nuovo “Copia” e infine “Nuova Colonna Sonora”. A questo punto, dovrete cambiare il titolo default con la seguente parola “Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!” e attendere che il disco venga rippato completamente. Conclusa l’operazione, basterà tornare al menu principale della dashboard e recarsi verso la schermata di informazioni del sistema. Qui troverete i nomi dell’Xbox Dashboard Team: Victor Blanco, Sakphong Chanbai, Bradford Christian e Jim Helm.

Sebbene non sia chiaro chi sia il “Timmy” dell’easter egg, dobbiamo dire che si tratta indubbiamente di un segreto davvero interessante. Sebbene stiamo parlando semplicemente dei nomi delle persone che hanno lavorato alla Dashboard della prima Xbox, la scoperta è comunque curiosa soprattutto perché venuta fuori dopo quasi venti anni dal rilascio della console. È comunque un modo molto simpatico per lasciare il segno nella storia, e siamo sicuri che i quattro sviluppatori saranno felici di far parte di questo segreto indelebile.