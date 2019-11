Xbox: “mai avuti così tanti giochi in sviluppo” afferma Aaron Greenberg

Manca ormai sempre meno alla fine della generazione e sembra che Xbox si stia muovendo in anticipo per offrire a tutti gli appassionati un primo anno di Xbox Scarlett pieno di sorprese. Sono ormai molteplici gli studi di sviluppo che Microsoft ha acquisito e che stanno lavorando a diversi progetti: Alcuni li abbiamo già visti nella serata di ieri durante l’ultimo Inside Xbox, ma a quanto pare c’è altro nel cantiere dei first party.

Durante l’X019, la redazione del sito VG24/7 ha avuto la possibilità di parlare con Aaron Greenberg. Dall’intervista è emersa la volontà da parte di Xbox nel seguire il feedback costante degli appassionati. “Abbiamo sempre ascoltato il feedback dei fan, che all’inizio di questa generazione hanno detto di volere la retrocompatibilità. E così abbiamo tentato di risolvere questa cosa. Poi abbiamo capito che volevano nuovi giochi first-party, e quindi abbiamo raddoppiato il numero di studi che abbiamo, fino a quindici studi first-party. E posso dirvi, lavorando con questi team, che il numero di giochi che abbiamo in uscita è maggiore di quanti ne abbiamo mai avuti nella nostra storia”

Per quanto riguarda gli studi first party di Xbox, Greenberg ha assicurato che questi team hanno al loro interno diverse divisioni che si stanno concentrando su più progetti attualmente, facendo intuire che le novità che abbiamo visto durante l’X019 sono solo una piccola parte di ciò che è in sviluppo in casa Xbox. “La cosa entusiasmante di questi studi è che hanno a loro volta diversi team creativi al loro interno. Obsidian, ad esempio, ha quello di The Outer Worlds, ma adesso hanno anche Grounded, e hanno altra roba in lavorazione di cui non abbiamo ancora parlato. Così come Ninja Theory o Double Fine. C’è un team al lavoro su Psychonauts 2, ma ce ne sono altri al lavoro su altre cose. La stessa inXile ha qualcosa in programma di cui non sapete ancora niente.”

L’X019 ha riservato parecchie sorprese inaspettate che gettano le basi per un prossimo futuro di Xbox ancora tutto da scoprire. La cosa certa è che per i prossimi mesi, e gran parte del 2020, sulle console Microsoft ci sarà tantissimo a cui giocare. Cosa vi aspettate dai progetti non ancora annunciati? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.