Xbox, tanti tripla A nella conferenza dell’E3 2021?

Microsoft ha recentemente ufficializzato la data in cui si terrà la conferenza dell’E3 2021, l’Xbox & Bethesda Games Showcase. Di conseguenza, data la portata di una diretta così importante per Microsoft e per Bethesda, è più che lecito aspettarsi una quantità non indifferente di importanti annunci. Tra questi possiamo sicuramente aspettarci opere come Halo Infinite oppure Starfield, ma gli appassionati del mondo Xbox attendono molti altri titoli come Forza Horizon 5, Fable o Perfect Dark.

Dualshockers ha quindi stilato una lista dei titoli che potremmo vedere durante la conferenza del 13 giugno, basandosi sull’insistenza dei rumor che abbiamo scoperto nelle ultime settimane. Primo tra questi è Forza Horizon 5, vociferato da più insider e che potrebbe rivelarsi tra i grandi protagonisti della diretta, mostrando i muscoli di Xbox Series X con il puro fotorealismo targato Turn10 e Playground Games.

Potremmo poi pensare a Project Omen, il nuovo titolo dagli sviluppatori di Dishonored e Deathloop: sebbene siano poche le informazioni certe, un recente tweet di Jez Corden potrebbe aver preannunciato un setting legato ai vampiri. Non dimentichiamoci dei continui rumor che volevano Kojima Productions e Xbox Game Studios al lavoro su una nuova esclusiva del papà di Metal Gear. Gli indizi erano sempre sparsi nelle dirette di Xbox e qualcosa di più concreto potrebbe giungere proprio durante l’E3 2021, occasione perfetta per far un annuncio del genere.

Un altro titolo che potrebbe esserci passato di mente è il nuovo gioco di Indiana Jones in sviluppo da Bethesda, annunciato a sorpresa su Twitter ma ancora avvolto nel mistero. Infine, Dualshockers ci ricorda che Compulsion Games, il team dietro We Happy Few!, sta lavorando ormai da anni su un nuovo progetto avvolto nel mistero. Insomma, sono davvero molti i titoli che potrebbero esser svelati durante la Xbox & Bethesda Games Showcase. Fateci sapere commentando in calce quali sono i titoli che più state aspettando.