Xbox: tutti i giochi annunciati durante l’evento del 26 marzo

Finalmente ci siamo, un nuovo evento Xbox si è palesato e con esso sono arrivati tutta una serie di annunci di giochi già noti e diverse sorprese. Come annunciato qualche giorno fa, l’evento si è concentrato nel mostrarci tutta una serie di prodotti indipendenti in arrivo da qui al prossimo futuro sulle piattaforme Microsoft. Vediamo insieme, quindi, quali sono stati i titoli presentati qualche sitante fa durante l’evento digitale.

Xbox: tutti i giochi annunciati durante l’ID@Xbox

The Ascent

Fin da quando si è mostrato per la prima volta, The Ascent ha saputo colpire gli appassionati delle ambientazioni e delle tematiche cyberpunk. Lo sparatutto con elementi GDR in visuale isometrica espande il proprio mondo mostrandoci una serie di novità quali: nuove armi e nuove ambientazioni tramite il nuovo trailer dedicato. A mancare all’appello, purtroppo, è ancora una data di uscita meglio specificata.

Moonglow Bay

Siete amanti delle esperienze nettamente più rilassate e, magari, oltre ad amare i videogiochi avete la passione per la pesca? Perfetto, Moonglow Bay potrebbe essere il titolo adatto alle vostre richieste. Un gioco di pesca con elementi RPG ambientato sulle coste canadesi. Grazie al fantastico stile in voxel art e ad una storia particolarmente emozionante il vostro percorso da dilettante della pesca vi porterà a scoprire oltre 100 pesci di diverse specie. Moonglow Bay uscirà nel corso del 2021 su console.

Nobody Saves the World

Dai ragazzi di Drinkbox, già autori dei due amatissimi Guacamelee, arriva una nuova incredibile avventura chiamata Nobodys Saves the World. Grazie alla possibilità di switchare tra un Ranger, un topo, un cavallo e una dozzina di altrettanti forme, il vostro scopo in questa nuova avventura d’azione con tratti GDR sarà solo uno: salvare il mondo! Nodobys Saves the World uscirà su PC e console nel 2021.

Astria Ascending

Questo JRPG a turni si è fin da subito mostrato con un gran carattere, soprattutto visivo. Ogni personaggio che si incontrerà durante questa avventura fantastica avrà una sua storia unica da raccontare, e si porterà dietro tutti i vari miti dalle terre da cui proviene. Potremo addentrarci nei dungeon di Astria Ascenging nel corso del 2021.

Death’s Door

Sul palco del nuovo ID@Xbox arriva anche Devolver Digital, presentandoci Death’s Door: un titolo fantasy ricco di quell’estetica che ormai è facile ricondurre alle produzioni prodotte dai ragazzi di Devolver. Death’s Door è atteso su PC e console nel corso del 2021.

Twelve Minutes

Durante l’evento Xbox torna a mostrarsi anche Twelve Minutes, uno dei giochi più interessanti in arrivo durante il 2021. Questo thriller prodotto da Annapurna Interactive vi immergerà in una storia che si ripete ciclicamente, la quale saprà darvi dei sbocchi narrativi solamente una volta che avrete messo al posto giusto i pezzi del puzzle. Twelve Minutes è atteso durante il 2021 su console e PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Dopo anni di attese e di richieste, finalmente i fan della saga post-apocalittica di S.T.A.L.K.E.R. stanno per ricevere il sequel tanto agognato. Come promesso dagli sviluppatori, questa sera abbiamo avuto l’occasione di vedere e scoprire qualcosa di più su questo attesissimo seguito grazie ad un nuovo trailer tutto dedicato al mondo di S.T.A.L.K.E.R. 2.

Oltre ai giochi già citati, il recente evento Xbox ha mostrato diverse carrellate in cui abbiamo potuto dare una fugace occhiata a titoli come:

Adios

Aerial_Knight’s Never Yield

Airport for Aliens Run By Dogs

Alba: A Wildlife Adventure

Alchemic Cutie

Art of Rally

Atrio: The Dark Wild

Blaster Master Zero

Chivalry 2

Cloud Gardens

Clouzy!

Craftopia

Dark Alliance

Demon Turf

Despelote

Echo Generation

Enlisted

Exo One

Exomecha

Griftlands

Hello Neighbor 2

Iron Corbo: Kung Fu Janitor

Knight Squad 2

Lake

Last Oasis

Lawn Mowing Sim

Little Witch in the Woods

Loot River

Lost Eidolons

Mad Streets

Narita Boy

Omno

Onsen Master

Princess Farmer

Rust

Second Extinction

Song of Iron

Soup Pot

Spaceline Crew

Super Space Club

The Big Con

The Forest Cathedral

The Last Stop

The Riftbreaker

The Wild at Heart

Voidtrain

We are the Caretakers

Concluso questo evento dedicato agli indie in arrivo sulle piattaforme Xbox e PC, è possibile che le attenzioni di Microsoft in futuro si andranno a concentrare sulle prossime grandi produzioni in arrivo, chissà, magari con un nuovo evento che non si farà attendere eccessivamente.