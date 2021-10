Xbox, un’amata IP potrebbe tornare dopo anni di assenza

Esattamente una settimana fa vi avevamo riportato come, secondo un giornalista di The Xbox Two, ci siano ancora molte esclusive Xbox Series X|S da annunciare. La notizia non sorprende affatto, soprattutto perché siamo ormai al primo anno di vita delle nuove console di Microsoft, motivo per cui è più che lecito aspettarsi l’arrivo di molti giochi sia nel 2022 che nei prossimi anni, ma già adesso viene vociferato il ritorno di una delle IP più amate dai fan di Xbox.

Secondo Nick di XboxEra, è attualmente in sviluppo un sequel di Killer Instinct, l’iconico picchiaduro targato Xbox che non si vede ormai da molti anni. Lo ha rivelato durante il podcast che Nick Baker tiene regolarmente, in cui ha spiegato con convinzione di sapere che un team di sviluppo non sta semplicemente pianificando il nuovo capitolo della serie, ma che ci sta lavorando attivamente proprio in questo momento.

Le informazioni si contano davvero con il contagocce, soprattutto se considerato che non abbiamo idea di chi sia la software house dietro il progetto. Durante il podcast Nick ha ribadito più volte di non conoscere questo dettaglio, sebbene creda che non si tratterà né di Iron Galaxy e né di NetherRealm, lo studio di sviluppo dietro Mortal Kombat e Injustice. Secondo lui, i team dietro il ritorno di Killer Instinct potrebbero essere nWay, che hanno creato Power Rangers: Battle for the Grid, o Dimps, la software house dietro Street Fighter 4.

Come sempre, proprio in mancanza sia di informazioni più dettagliate che di una conferma o smentita ufficiale, vi consigliamo di prendere questa notizia come un rumor. Tuttavia, sarebbe davvero incredibile poter finalmente tornare a giocare un’opera storica dal calibro di Killer Instinct. Non dimentichiamo che Phil Spencer stesso, verso giugno, aveva riferito di volere anche lui un ritorno della serie su Xbox Series X e Series S. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere commentando in calce!