Xbox: un’esclusiva potrebbe essere rimandata all’anno prossimo

In questi ultimi due anni ci siamo purtroppo abituati a ricevere una serie di rimandi videoludici, molti dei quali su giochi che attendevamo con grande trepidazione. Sembra che i rinvii non siano terminati, e sta volta toccherebbe ad un titolo in arrivo esclusivamente su Xbox e PC.

Questa volta si tratterebbe di Scorn, il gioco horror in prima persona con forti ispirazioni a H. R. Giger sviluppato dai ragazzi di Ebb Software. Fino ad oggi il titolo esclusivo Xbox e PC sarebbe dovuto uscire su Xbox Game Pass questo autunno, ma un nuovo report sembra dire il contrario.

Stando alle recenti dichiarazioni di Kepler Interactive, un nuovo modello di buisness videoludico in cui è compresa anche Ebb Software, sembra che Scorn sia ora atteso per il prossimo 2022.

A tutto questo manca ancora una conferma ufficiale, e al momento resta il fatto che Scorn è atteso sul servizio Xbox Game Pass in periodo autunnale.