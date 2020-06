Xbox, vediamo in azione il nuovo store Mercury

Durante la settimana vi abbiamo parlato di Project Mercury, il nuovo papabile store in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X. È probabile che questo nuovo negozio virtuale fosse previsto per essere mostrato durante l’evento Inside Xbox di giugno, evento che non ha ancora una data ufficiale per via della situazione negli USA, ma che dovrebbe comunque avvenire durante il mese corrente.

Oggi abbiamo praticamente la conferma di questo nuovo store, il conosciuto blog Windows Central ha infatti pubblicato immagini e addirittura un video del nuovo design, il quale sembra decisamente più reattivo e più pulito rispetto al precedente. La prova è stata effettuata grazie alla stessa app resa disponibile da Microsoft; alcuni sono riusciti a farla girare grazie alle Windows Universal App su PC.

Da una prima occhiata notiamo subito la rimozione – finalmente -dei trailer che partivano ogni qualvolta si apriva una pagina dedicata a un gioco. Bisogna sottolineare che tutto questo verrà certamente accennato o comunque mostrato durante l’evento del mese di giugno, ergo prendete tutto ciò come un banale leak o comunque informazioni ufficiose. Se volete dare uno sguardo più nel dettaglio allo store, sopra vi abbiamo messo un video che riporta al walkthrough dello stesso.

Che cosa ne pensate di questo nuovo negozio virtuale? penaste possa essere più veloce? Considerate che anche se fosse, sarebbe comunque in una versione pre-alpha e lontana dalla release ufficiale prevista – molto probabilmente – per il lancio di Series X. Xbox One e la nuova console di casa Microsoft potrebbero condividere lo stesso sistema operativo, ovviamente rivisto e adattato, questo per sottolineare il fatto che Xbox Series X non, quasi certamente, un suo OS proprietario, a differenza dal passato. Per saperne di più non resta che aspettando l’annuncio dell’evento Inside Xbox di giugno, che a questo punto non tarderà ad arrivare.