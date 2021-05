Xbox vi chiede quale sia il miglior inizio di un gioco Bethesda

Non c’è dubbio che l’entrata di Bethesda tra gli studi di Xbox abbia fatto molto parlare negli ultimi mesi. Se ci pensiamo, è davvero incredibile l’idea che due delle più grandi compagnie del settore si siano unite per portare grandi opere su un servizio possente dal calibro di Xbox Game Pass. Si tratta infatti di un’unione proficua per entrambe le parti ma soprattutto per Microsoft, che ha avuto modo di potenziare il suo parco titoli e il valore di Game Pass con giochi molto amati dagli utenti di tutto il mondo.

Va da sé che la stessa compagnia, i cui profili social sono sempre molto attivi e irriverenti, può farsi vanto della presenza dei titoli di Bethesda in Xbox Game Pass, ovviamente a modo suo. Nelle ultime ore le pagine social del servizio hanno iniziato a chiedere agli utenti qual è secondo loro il gioco Bethesda con il miglior inizio. Vengono prese in esempio opere come DOOM Eternal, Prey, RAGE 2 e Wolfenstein: The New Order, tra cui i giocatori dovrebbero scegliere.

Tuttavia, così come molti stanno citando l’insormontabile Skyrim con l’iconica frase “Hey you. You’re finally awake”, noi pensiamo a un titolo del 2016 che ha dato nuova vita a una serie storica: parliamo ovviamente del reboot di DOOM, che ha sfruttato i primi minuti di gioco per creare un’introduzione perfetta come poche altre. Sono davvero tanti i titoli di Bethesda che potremmo nominare, ma fatichiamo molto a decretare quello con la fase iniziale migliore proprio perché quasi tutte sono decisamente ben riuscite.

The most badass intro to a Bethesda game is….. pic.twitter.com/ezku4hJzix — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 7, 2021

Noi abbiamo citato il DOOM del 2016, ma voi cosa ne pensate? Tra le quattro introduzioni proposte dal profilo di Xbox Game Pass quale pensate sia la migliore? Soprattutto, vi vengono in mente titoli di Bethesda ormai dimenticati ma che vi avevano fatto appassionare anni fa?