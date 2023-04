Xbox negli ultimi anni si è distaccata dai competitor per aver lanciato un ampio catalogo di controller di svariati colori e fantasie, andando incontro ai gusti di tutti i giocatori. L’ultimo arrivato è l’Xbox Wireless Controller Remix Special Edition, annunciato da Microsoft in occasione della Giornata della Terra che si terrà, come ogni anno, il 22 aprile.

Il nuovo controller è stato creato per 1/3 con materiali riciclati, tra cui vecchi pad della Xbox One da cui è stata ricavata la plastica; tra gli altri componenti vi sono coperture per i fari delle auto, bottiglie di plastica e CD. Il risultato è un pad che nella forma è ovviamente identico a tutti gli altri, mentre presenta un mix di colori che rimandano all’ambiente, come verde, blu e legno.

L’utilizzo di materiali riciclati comporta che i controller Remix Special Edition saranno tutti leggermente diversi, ma questo non rappresenta affatto un problema per Microsoft, che con questa nuova periferica ha deciso unicamente di puntare sul riutilizzare prodotti che altrimenti sarebbero rimasti in discarica.

L’Xbox Wireless Controller Remix Special Edition verrà venduto insieme a una batteria ricaricabile, spingendo dunque i giocatori a evitare le classiche batterie usa e getta e optare per soluzioni più longeve e meno impattanti sull’ambiente. Il pad uscirà ufficialmente sul mercato il 18 aprile 2023 a un prezzo di listino di 84,99€, ed è possibile preordinarlo sin da subito nello store Microsoft.