Xbox Wireless Headset: Microsoft presenta le sue cuffie da gaming

A pochi mesi di distanza dal lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, Microsoft ha annunciato un nuovo accessorio che va ad integrarsi con il suo ecosistema dedicato al gaming: Xbox Wireless Headset, un paio di cuffie da gaming con cui la casa di Redmond promette di offrire un’esperienza premium anche sotto il profilo audio e che, oltre che con le nuove console, sono compatibili anche con Xbox One e con qualsiasi PC dotato di tecnologia bluetooth. Le cuffie, disegnate per adattarsi “in maniera specifica” a ogni giocatore, sono dotate di hardware dedicato in grado di sgravare la CPU dai calcoli relativi all’audio, a vantaggio dell’immersività e dell’accessibilità.

Realizzate in collaborazione con un team di designer e ingegneri del suono, le cuffie sono pensate per sfruttare al meglio il protocollo di connessione wireless Xbox a bassa latenza, che rende l’audio privo di lag e non compresso, e includono il supporto a Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X. Il capo del progetto, Erik Garcia, ha dichiarato che il team ha speso ore a testare le cuffie in numerosi ambienti e situazioni, in modo da poter meglio tarare l’equalizzazione audio; il microfono, inoltre, ha una conformazione a doppia uscita, cosa che consente di gestire separatamente la cancellazione del rumore ambientale (anche grazie al push-to-talk, incluso di default).

Le cuffie, oltre che caratterizzate da un design minimale, non troppo “intrusivo” e appariscente, sono costruite con materiali che le rendono molto leggere quando indossate, e saranno pienamente integrate nell’app Xbox Accessories, disponibile sia su console che su PC, con un menu dedicato che permetterà di eseguire in maniera fine diverse regolazioni sull’audio e sul microfono. La batteria, secondo quanto dichiarato da Microsoft, dovrebbe durare fino a 15 ore, con un tempo di ricarica di 3 ore, anche se 30 minuti di carica basteranno per garantire una sessione di circa 4 ore (la carica potrebbe variare in base alla distanza dalla console e all’eventuale presenza di accessori addizionali).

L’Xbox Wireless Headset sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2021 in diversi mercati, con le spedizioni che dovrebbero avvenire pochi giorni prima del day one, e può essere attualmente preordinato sull’Xbox Store italiano al costo di 99,99 euro. Per la scheda tecnica completa dell’Xbox Wireless Headset potete raggiungere da qui la sua pagina specifica sul sito Xbox. Di recente, inoltre, Microsoft ha annunciato i videogiochi che saranno presto disponibili su Xbox Game Pass: su questa pagina potete consultare la lista completa, che verrà aggiornata periodicamente.