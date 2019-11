Xbox X019: Microsoft assicura il più grande Inside Xbox di sempre

mancano pochi giorni a quello che Microsoft reputa il più grande Inside Xbox di sempre che andrà in onda durante l'X019 il prossimo venerdì.

Esattamente come l’anno scorso, anche quest’anno si terrà un evento dedicato esclusivamente all’ecosistema Xbox. L’evento in questione, che prende il nome di X019, è a soli 3 giorni di distanza e si svolgerà a Londra tra il 14 novembre e il 16 novembre. Su Twitter, l’account Xbox ufficiale ha scritto che l’X019 sarà un evento epocale, generando una non discreta curiosità per l’evento imminente targato Microsoft.

Secondo molti voci di corridoio durante questo evento potremmo finalmente vedere la tanto attesa rivelazione del gameplay di Age of Empires IV, titolo annunciato per la prima volta durante la Gamescom 2017. Oltre a nuove notizie su giochi già annunciati, potrebbero trovare spazio nuovi annunci e secondo un leaker anche la data di lancio di Xbox Scarlett con conseguenti nuovi dettagli sulla console Microsoft di prossima generazione.

Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

Questi annunci, avverranno durante lo speciale episodio di Inside Xbox, che Microsoft sta pubblicizzando come il “più grande di sempre”. L’Inside Xbox andrà in onda il 14 novembre alle ore 21:00, ore italiane, e sarà trasmesso in streaming attraverso tutti i principali canali di trasmissione quali Mixer, Twitch, YouTube, Facebook e Twitter.

Sappiamo già che saranno mostrati 12 giochi provenienti dai team interni degli Xbox Game Studios, ma sono pianificati anche nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass e novità su Project xCloud. Cosa vi aspettate dal più grande Inside Xbox di sempre? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.