xCloud: 5 nuovi giochi per lo streaming Xbox

Project xCloud, il nuovo servizio basato sul Cloud Gaming di Microsoft è finalmente sbarcato anche in Italia con una fase di beta attualmente disponibile soltanto su dispositivi mobile Android e iOS. Sebbene il servizio streaming Xbox possa vantare già una nutrita ludoteca di titoli, di recente si sono aggiunti al catalogo cinque nuovi giochi, che vanno a dare una maggiore varietà di scelta tra le esperienze proposte dal servizio ai giocatori.

Tra la cinquina di nuovi arrivati all’interno di xCloud spicca sicuramente una delle più recenti produzioni degli Xbox Game Studios; Ori and the Will of the Wisps. Il seguito dell’apprezzatissimo metroidvania Ori and the Blind Forest sviluppato da Moon Stidios ripropone, ed allo stesso tempo espande, la struttura ludica del primo fortunato capitolo. Per il secondo gioco aggiunto dobbiamo solcare le lande del genere dei piacchiaduro. Mortal Kombat X fa il suo esordio all’interno del servzio streming Xbox insieme a tutti i più grandi ed iconici lottatori della saga portata avanti da NetherRealms.

Il terzo e il quarto gioco hanno in comune uno dei personaggi fumettistici più popolari di sempre. Batman Arkham Knight e LEGO Batman 3 Beyond Gotham propongono due versioni molto diverse dell’uomo pipistrello. Il primo poggia radici su una struttura ludica più improntata all’azione e a una narrativa preponderante, che fa della caratterizzazione dei villain storici di Batman uno dei suoi fulcri fondamentali. Il secondo invece, si presta più a far vivere unìesperienza di gioco decisamente più semplice, colorata e scanzonata, anche adatta a un pubblico di più giovani.

A chiudere questa nuova ondata di titoli rilasciati su xCloud, il servizio streaming Xbox accoglie Pillars of Eternity. Il gioco di ruolo fantasy sviluppato da Obsidian Entertainment, mette a disposizione dei giocatori un vasto mondo incantato da epslorare in lungo e in largo, dando la possibilità di modellare il sentiro del proprio personaggio grazie a una vasta possibilità di scelte da attiuare. Cosa ne pensate di questi cinque nuovi giochi aggiunti al catalogo di Project xCloud?