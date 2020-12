xCloud approda su PC e iOS dal 2021, tutti i dettagli

Nell’ormai lontano E3 2018 Microsoft ha presentato il suo nuovo progetto, Project xCloud, un servizio di giochi in streaming. L’azienda statunitense sembra stia puntando molto su questa nuova realtà tanto che tempo fa ha dichiarato che collaborerà con un’ampia gamma di partner per rendere disponibile il servizio anche su altri dispositivi. Proprio in questi giorni Microsoft ha aggiornato il suo portale preannunciando l’approdo del servizio sui dispositivi iOS e PC.

Non è ancora chiaro quando sarà disponibile, in quanto Microsoft ha dichiarato che avverrà il prossimo anno senza una data di uscita ufficiale. Sarà obbligatorio avere attivo un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate, con cui sarà possibile giocare all’intero ed immenso catalogo anche in cloud sui dispositivi supportati ed una connessione attiva, se non bastasse è possibile giocare su tutte le piattaforme targate Microsoft grazie al cross-play.

Come ben saprete, da ormai diversi anni Microsoft si sta muovendo a grandi passi per proporre e migliorare sempre di più i propri servizi. Con Xbox Game Pass ha saputo costruire un ecosistema che sta permettendo alla compagnia di dare agli appassionati e non un catalogo di giochi dall’incredibile varietà, sfruttato alla massima potenza specialmente con il lancio di Xbox Series X. Grazie al supporto ai dispositivi iOS e PC sarà possibile ampliare ulteriormente il tutto, dando praticamente ad ogni utente la possibilità di sfruttarlo per bene. Insomma, sembrerebbe che Microsoft stia facendo le cose in grande, una mossa davvero incredibile che porta definitivamente il mondo del gaming ad alti livelli.

