xCloud: in arrivo una serie di accessori OtterBox, tutti i dettagli

Dopo l’Xbox Game Pass, Microsoft è più che decisa a colonizzare un’altro campo del gaming con i propri servizi. Parliamo del Cloud Gaming, una tecnologia che sta diventando sempre più in espansione grazie a compagnie e servizi che stanno nascendo con grande frequenza. Con xCloud, Microsoft sta dando ai tantissimi giocatori mobile l’opportunità di giocare con una libreria di oltre 100 giochi in continua evoluzione, e in futuro il tutto verrà proposto anche su console e PC.

Per il momento però, xCloud rimane sui piccoli schermi, e per agevolare l’utilizzo e il comfort delle sessioni di giochi, la compagnia OtterBox ha annunciato l’arrivo di tutta una serie di nuovi accessori dedicati al Cloud Gaming su dispositivi mobile. OtterBox è conosciuta per le custodie per smartphone di alta qualità, e direttamente dal CES 2021 ha annunciato una nuova collaborazione con Microsoft che prenderà il via il prossimo febbraio.

Xbox e OtterBox hanno scelto di unire le forze proponendo vari prodotti orientati alle esperienze mobile, offrendo quella che viene definita come una svolta per il Cloud Gaming. Gli accessori includono una nuova clip per smartphone mobile che collega il telefono e il controller insieme a varie cover protettive per i propri dispositivi mobile. Questi prodotti avranno anche il sigillo di approvazione ufficiale di Microsoft “Designed for Xbox”, che fa unire questi prodotti alla lineup ufficiale xCloud.

Questi nuovi accessori nati dalla collaborazione Xbox OtterBox verranno fatti uscire intorno alla metà di febbraio 2021, con i preordini che verranno aperti il prossimo 25 gennaio negli Stati Uniti tramite il sito ufficiale OtterBox, il Microsoft Store, Verizon e GameStop. Cosa ne pensate di questa partnership? Vi interesserebbe acquistare uno di questi accessori per agevolare le vostre sessioni di gioco in cloud?