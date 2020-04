XCOM 2, giocatelo gratis fino al 30 aprile

Oggi è il giorno di XCOM: Chimera Squad, lo spin-off annunciato a sorpresa qualche settimana fa e rilasciato in data odierna su PC. La serie XCOM di Firaxis è da sempre particolarmente apprezzata, grazie alle sue meccaniche strategiche a turni e le sue caratteristiche gestionali. Il secondo capitolo, in particolare, ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo, riuscendo a fare persino di meglio con la gigantesca espansione XCOM 2: War of the Chosen.

Per “festeggiare” l’uscita di questo interessante spin-off, è stato reso gratuito e free-to-play il popolare e ben fatto XCOM 2 fino al 30 aprile su PC Steam. Attenzione però, perché dal primo maggio in poi sarà necessario acquistarlo- è attualmente in sconto al 75% -, qualora si decidesse di continuarlo o comunque continuare a giocarci.

Dal canto nostro, questo splendido strategico a turni uscito nel 2016, merita senz’altro un’opportunità, poiché si tratta di uno dei videogiochi migliori del genere sia per contenuti sia per la qualità offerta. Ci rendiamo conto che non sia esattamente un titolo “semplice”, anzi, ma è proprio il suo essere ostico a renderlo così unico nel mercato.

XCOM ci mette nei panni di un comandante alla guida di soldati all’interno di un progetto segreto destinato a sventare un’invasione aliena pericolosissima. Il nostro obbiettivo consiste nello scacciarli e nel contempo cercare di potenziare le nostre forze armate con un approfondito sistema gestionale ,che ci permette di migliorare la base e migliorare i nostri soldati.

Questo è un periodo d’oro per il genere, dopo XCOM:Chimera Squad, prossima settimana – 28 aprile – sarà il momento di Gears Tactics, il videogioco strategico a turni della saga Gears of War ispirato proprio a XCOM. Che cosa state aspettando quindi? Correte a scaricare XCOM 2 da Steam e preparatevi a una delle migliori avventure strategiche a turni della vostra vita da videogiocatori, siamo sicuri che non ve ne pentirete e, anzi, rimarrete estremamente soddisfatti.