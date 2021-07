XCOM: annunciato a sorpresa un nuovo gioco, sarà gratis

Mentre da Fraxis, gli studi storici di XCOM, si concentrano su un chiacchierato gioco Marvel a turni, un piccolo studio di sviluppo chiamato Iridium Starfish ha appena lanciato uno spin-off ufficiale delal saga. Si chiama XCOM: Legends, è gratis, ed è ancora in sviluppo anche se già disponibile su Android in alcuni territori.

XCOM: Legends è già disponibile sul Google Play store di Android. Come i titoli principali della saga, anche questo spin-off è un videogioco a turni, ma è strutturato in maniera un po’ diversa dagli XCOM a cui siamo abituati. Per cominciare, il gioco va affrontato in 5 contro 5 con la schermata in verticale; l’unico tipo di movimento o posizionamento possibile per il giocatore consiste nel decidere quale degli eroi a disposizione mettere dietro una copertura, mentre corrono verso il prossimo scontro. Riposizionare gli eroi, inoltre, ha un cooldown di ben 5 turni.

Questo nuovo giochino free-to-play si sviluppa nella linea temporale di XCOM 2, di cui trovate una nostra recensione a questo link. Come potete intuire dal nome “Legends” il gioco ha come personaggi diverse facce note del franchise che spuntano da missione a missione. Durante le fasi di tutorial, il giocatore scopre l’esistenza di un dispositivo tecnologico chiamato “The Archway“, uno strumento che fa di XCOM Legends un gioco gacha poiché è in grado di evocare eroi leggendari e artefatti in cambio di monete virtuali.

“Libera la Terra in XCOM Legends, un nuovissimo RPG mobile a turni! Assumi il controllo di XCOM, uno degli ultimi gruppi di resistenza sul pianeta, e guida la carica per riprendere la Terra dai tirannici invasori alieni conosciuti come ADVENT.

Sono passati 20 anni da quando la Terra si è arresa agli invasori alieni. Quando ci siamo accorti della minaccia aliena, la guerra era già in corso e l’umanità era già perduta. Per sterminare gli ultimi rimasti tra i combattenti della resistenza, gli alieni hanno rilasciato un male antico e indicibile.

Abbiamo bisogno di nuovo del tuo aiuto, Comandante, per riunire i più grandi guerrieri di XCOM, sia passati che presenti, e riprenderci la Terra. Sei pronto?”