Amanti dei jRPG possessori di Nintendo Switch siete pronti a godervi una grandissima estate grazie ad Amazon? Il noto e-commerce sta infatti proponendo per i suoi Prime Day 2022 l’incredibile e validissima accoppiata formata da Xenoblade Chronicles 3 e Live A Live a soli 89,99€, ossia con ben 20 euro di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino dei due attesissimi titoli. Due grandi giochi, tante ore di divertimento e uno sconto di tutto rispetto: che volere di più dalla vita?

Per chi non sapesse di che giochi stiamo parlando, Live A Live è un titolo uscito originariamente per Super Famicom pubblicato all’epoca solo in Giappone e che sbarca per la prima volta in occidente su Nintendo Switch questo 22 luglio. Xenoblade Chronicles 3, invece, è sicuramente più noto al grande pubblico e arriverà sulla piccola ibrida di casa Nintendo il prossimo 29 luglio. In comune vi è il genere ed il fatto che si tratta di due grandi avventure, ottenibili grazie ai Prime Day 2022 con quasi il 20% di sconto nonostante debbano ancora sbarcare sul mercato.

Le offerte su Amazon non si fermano però al solo pack Xenoblade Chronicles 3 + Live A Live: se siete interessati a rimanere aggiornati su tutte le migliori scontistiche, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Vi interessano invece particolarmente solo queste due avventure per Nintendo Switch? Potete trovarle in grande offerta seguendo comodamente il link qui sotto!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!