Xenoblade Chronicles Definitive Edition classificato in Corea del Sud

A differenza degli anni scorsi il 2020 non si presenta come un’annata particolarmente ricca per Nintendo. La casa di Kyoto infatti non ha ancora confermato con esattezza quali titoli accompagneranno la console ibrida lungo i prossimi 12 mesi. Oltre alle certezze su Animal Crossing New Horizon e Pokémon Mystery Dungenon non sappiamo niente altro sull’uscita della future esclusive. Tuttavia stando ad una recente notizia uscita nelle scorse ore, Xenoblade Chronicles Definitive Edition si sta preparando per arrivare nei prossimi mesi su Nintendo Switch.

L’opera creata dai ragazzi di Monolith Soft non ha attualmente una data d’uscita confermata, ma secondo svariati retailer il gioco arriverà durante il mese di Maggio. Ad accentuare questa probabile uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition sarebbe la recente classificazione del gioco sul territorio sudcoreano. Ovviamente questa classificazione non indica la possibile data d’uscita dell’opera, tuttavia fa capire che il gioco potrebbe arrivare durante i prossimi mesi.

Alcuni rumor suggeriscono che Nintendo sia intenta ad organizzare un altro Direct durante il mese di Febbraio. Quindi la probabilità di vedere una conferma ufficiale sulla data di Xenoblade Chronicles Definitive Edition non risulta così bassa. Andiamo a precisare però che nel momento in quale vi stiamo riportando questa notizia Nintendo non ha commentato i vari rumor a riguardo (ne sul Direct che sulla data del gioco).

Ci tocca decisamente ancora aspettare e sperare di vedere al più presto un annuncio ufficiale. La presenza di Xenoblade Chronicles Definitive Edition sull’ibrida Nintendo potrebbe portare dei guadagni non indifferenti alla casa nipponica (visto il successo della serie tra i fan della console ibrida). Inoltre la mancanza di titoli First Party imponenti durante il 2020 potrebbe spingere Nintendo a confermare l’uscita di Xenoblade il prima possibile.