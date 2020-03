Xenoblade Chronicles Definitive Edition: gli extra della versione 3DS non saranno presenti

Durante lo scorso Nintendo Direct Mini sicuramente uno dei protagonisti è stato Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Il titolo sviluppato da Monolith Soft risulta essere un misto tra un porting del gioco originale uscito per Wii ed un remake vero e proprio. Durante l’evento è stata ufficializzata però la data di uscita fissata al prossimo 29 maggio, suscitando l’interesse del pubblico che non ha potuto giocare a questa piccola perla datata 2010.

Come ben saprete il gioco ha ricevuto un porting per la console portatile nel 2014 inserendo al suo interno diversi miglioramenti visivi e grafici oltre a qualche extra riguardante specialmente l’uso degli Amiibo, le simpatiche statuette made by Nintendo. Una feature di spessore fu infatti la possibilità di ricevere qualche extra che permetteva di ricevere dei token utilizzabili per sbloccare modelli 3D dei personaggi e delle musiche da poter ascoltare liberamente nella modalità dedicata. La versione per Nintendo Switch non supporterà questa particolare caratteristica e che quindi Xenoblade Chronicles Definitive Edition prenderà spunto solo ed esclusivamente dalla versione uscita per Wii.

Questa versione non solo migliorerà e rimodernerà l’opera, ma includerà anche delle sezioni completamente nuove come l’aggiunta di un finale inedito. Tale epilogo, che prende il nome ufficiale di Future Connected, è quindi uno dei principali motivi d’interesse di Xenoblade Chronicles Definitive Edition per chiunque abbia già messo in precedenza le mani sul titolo. Nintendo ha specificato che questo sarà disponibile dall’inizio per tutti, e non sarà quindi necessario aver prima completato il titolo per godersi l’inedito epilogo. Una idea piuttosto insolita ma che potrebbe creare interesse verso tutti coloro che hanno giocato al titolo e sono interessati a vedere il finale inedito prima di buttarsi nell’avventura.

Cosa ne pensate di questa notizia? Speravate che le feature della versione 3DS fossero inserite in Xenoblade Chronicles Definitive Edition? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato Monolith Soft in uscita il prossimo 29 maggio.