Xenoblade Chronicles Definitive Edition realizza un esordio da record

Xenoblade Chronicles Definitive Edition è uscito venerdì scorso ed è la remastered del gioco uscito in passato su Nintendo Wii e New 3DS. I numeri parlano chiaro: il titolo ha avuto una partenza a dir poco esplosiva in Giappone. Non solo, l’esclusiva di Monolith Soft per Nintendo Switch può vantare ottimi risultati anche in altre zone del mondo, come nel Regno Unito – paese in cui il gioco ha conquistato il primo posto nella classifica dei titoli più venduti, vendendo oltre il doppio rispetto alla versione originale per Nintendo Wii.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition è stato rilasciato da poco più di una settimana e, come riportato da Famitsu – una nota rivista giapponese – al momento, ha già venduto ben 91.000 unità in Giappone, registrando il secondo più grande debutto della saga. Il primo posto, infatti, è un traguardo che è stato raggiunto solo dal precedente titolo, ovvero Xenoblade Chronicles 2, disponibile su Nintendo Switch e che, ancora oggi, è un titolo di successo.

Qui sotto, vi mostriamo una ripartizione delle vendite di tutte le versioni di Xenoblade Chronicles registrate in Giappone, durante la loro prima settimana di presenza sui mercati:

Xenoblade Chronicles 2 – 97.000

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 91.000

Xenoblade Chronicles X – 89.000

Xenoblade Chronicles (Wii) – 79.000

Xenoblade Chronicles (New 3DS) – 44.000

Al momento, però, Animal Crossing New Horizons rimane il sovrano indiscusso sulle vendite. Solamente la scorsa settimana, ha venduto 102.479 unità, portando le sue vendite totali a quota 4.695.419 unità. Più avanti, vedremo se Xenoblade Chronicles Definitive Edition riuscirà a supererare il milione di unità vendute in tutto il mondo, proprio come ha fatto Xenoblade Chronicles 2. Potrebbe essere un po’ più difficile, dal momento che questo gioco è apparso su più piattaforme, ma è non è assolutamente da escludere, visto che è stato un titolo molto atteso e ben accolto.