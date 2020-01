Xenoblade Chronicles Definitive Edition: un altro rumor suggerisce la data di uscita?

Uno degli annunci più interessanti usciti fuori dal Nintendo Direct andato in onda lo scorso settembre è sicuramente Xenoblade Chronicles Definitive Edition, che riporterà su Nintendo Switch uno dei JRPG più amati degli ultimi anni, in una forma ancor più smagliante. Ad oggi però, mancano ancora diverse informazioni sul titolo e non c’è ancora stata occasione di rivederlo da quando è stato presentato ormai mesi fa.

Già qualche tempo fa vi avevamo segnalato la presenza di una possibile data di uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, apparsa all’interno del listino del negozio danese Cool Shop. Questo elenco segnalava l’arrivo sul mercato del titolo il prossimo 29 maggio, ed ora un nuovo sito web ripropone la stessa situazione con la medesima data. Questa volta è il rivenditore svedese di nome spelbutiken.se a segnalare il tutto, che sia veramente la data giusta?

Ovviamente manca ancora una qualsiasi conferma ufficiale da parte di Nintendo a riguardo, ed è altamente probabile che nuove informazioni sul titolo vengano rilasciate all’interno di un prossimo Direct, magari insieme alla conferma, o alla smentita, della data di uscita svelata già all’interno delle liste dei due rivenditori nord europei.

Quella di Xenoblade Chronicles Definitive Edition sarebbe la seconda riproposizione del JRPG di casa Monolith. Dopo essere uscito originariamente su Wii nel 2010, il titolo è stato rilasciato anche su New Nintendo 3ds nel 2015, ed ora sta per approdare anche sull’ultima console ibrida della casa di Kyoto con una versione leggermente rivisitata. Quanto pensate che sia probabile che Xenoblade Chronicles Definitive Edition esca il prossimo 29 maggio?