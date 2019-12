Xenosaga: la collection HD è stata bocciata da un analisi di mercato

Nonostante ci sia stata la possibilità di rivitalizzare la serie di Xenosaga con una potenziale collezione di remaster in HD, il progetto è ufficialmente caduto nel dimenticatoio. Katsuhiro Harada, il produttore Bandai Namco e direttore della saga di Tekken ha confermato che una rimasterizzazione della serie di JRPG per il momento sarebbe molto difficile da realizzare a causa delle attuali analisi di mercato.

Harada ha voluto dichiarare sul proprio profilo Twitter che una collection di Xenosaga HD non aveva troppo senso dal punto di vista della redditività. Harada ha inoltre tenuto a dichiarato che il progetto stava iniziando ad essere preso in considerazione ma alla fine è stato presto accantonato e ora come ora sarebbe particolarmente difficile da realizzare.

This actually progressed to the remaster's plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface… https://t.co/0CRJJDPl5Z — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 26, 2019

Nel 2014 lo stesso Harada aveva fatto un richiesta ai fan, chiedendo alla community di riunirsi nella speranza di far prendere seriamente in considerazione lo sviluppo di una remaster in HD di Xenosaga. A quel tempo, il produttore ha dichiarato di non essere stato in grado di trovare un mercato sufficientemente grande per rendere utile in termini economici il progetto, ma se le voci dei fan s faranno sentire potrebbe esserci una speranza.

Nonostante questo, Harada e il suo team sono stati impegnati su Tekken 7 e lo sviluppo di tutti i contenuti post lancio del settimo capitolo del picchiaduro Bandai-Namco. Cosa pensate della situazione attuale di Xenosaga Remastererd? Sperate che in futuro Bandai_Namco prenda seriamente in considerazione l’idea di questa collection HD?