Xie Yun Liu Chuan è un nuovo spettacolare action RPG cinese

In questi giorni è spuntato dalla Cina un nuovo spettacolare trailer di un gioco action RPG che sembra essere molto promettente, dal nome di 谢云流传, traducibile in maniera non ufficiale come Xie Yun Liu Chuan, ossia “la Biografia di Xie Yun Liu“.

Il gioco è un action RPG single player sviluppato da Seasun, casa famosa per la serie MMORPG di JX Online, un prodotto molto acclamato in Cina che conta oltre 3 milioni di giocatori. Nel video sono visibili alcune spettacolari sessioni di gioco tra esplorazione, quick time event ambientali e combattimenti sfrenati che prevedono anche l’utilizzo degli alberi come rampe e piattaforme da cui tuffarsi per attacchi dirompenti. Seasun starebbe sviluppando Xie Yun Liu Chuan con un engine di cui è proprietaria, le cui performance sembrano davvero promettenti.

Al di là del video pubblicato sui social non conosciamo nient’altro riguardo il nuovo progetto di Seasun, se non che il titolo è in sviluppo su PC e console. Su alcune testate estere il titolo viene chiamato anche col nome di “Swordsman 3: Xie Yun Liu Chuan“, ma sembra improbabile sia legato al franchise di Sowrdsman Online di Perfect World o di Swordsman VR di Sinn Studio.

Some gameplay of 谢云流传 which is a new single player ARPG from Chinese game developer Seasun.

Seasun is primarily known as the developer of the JX Online series, which this game is based on.

It is scheduled to release for PC and Console, uses Seasun's new engine. pic.twitter.com/gXeB7n2PrS

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 30, 2021