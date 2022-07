Verso la fine del 2020, debuttò su PC e console il remake di XIII. Per chi non lo conoscesse, il gioco fu un vero e proprio cult dell’epoca PlayStation 2. Doveroso, dunque, che qualcuno decidesse di trasformarlo in un gioco moderno. Purtroppo l’intera operazione non andò bene e anzi, il gioco versava in uno stato tecnico decisamente pietoso, tanto che fu inondato di critiche negative. A distanza di quasi due anni, ora sta per arrivare il remake del remake.

Come riportato sulla pagina Steam del gioco, infatti, Microids ha deciso di prendere in mano la situazione oltre un anno fa, lavorando però sotto traccia. Risultato? XIII Remake sta per essere aggiornato. “Per riuscire a raggiungere gli standard qualitativi e offrire un’esperienza di gameplay ottimale, Microids ha stretto una partnership con Tower Five. Abbiamo lavorato duramente per più di un anno su un update importante”, le parole del publisher francese. Ora quello stesso update ha una data di uscita: il 13 settembre 2022.

Si tratta di un vero e proprio remake del remake. Come sottolineato da Microids, infatti, XIII sta per ricevere un vero e proprio aggiornamento che ha reworkato tutto il gioco, dall’art direction all’intelligenza artificiale, oltre che aver corretto numerosi bug e aver migliorato le performance del gioco.

A circa due anni di distanza dalla sua uscita, dunque, XIII avrà finalmente un remake degno della sua gloria. A minare la versione originale (sviluppata da PlayMagic) non fu però incompetenza o altro, ma semplicemente la pandemia da COVID-19, che ha impattato enormemente il processo produttivo, tra cui proprio test di QA, che non sono stati svolti nelle maniere ottimali. Ora è finalmente giunto il momento della redenzione: sia per Microids, sia per i fan che desideravano un vero e proprio rifacimento del gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.