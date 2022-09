Giusto in questi giorni molte compagnie giapponesi stanno svelando le proprie line-up di titoli che saranno presenti al prossimo Tokyo Game Show 2022. Le dichiarazioni di Konami hanno riacceso le speranze nel vedere un gran ritorno di Silent Hill, ma stando alle ultime voci di corridoio sembra che sia Metal Gear Solid a tornare con una remastered dei primi tre storici capitoli. In tutto questo, scopriamo oggi che anche Yakuza 8 si mostrerà molto presto, e addirittura prima dell’inizio della fiera che si terrà a Tokyo.

A rivelare i propri piani comunicativi è stata proprio Ryu Ga Gotoku Studio, il team si occupa dello sviluppo di Yakuza e dei titoli che fanno parte del suo universo. Già qualche mese abbiamo avuto l’occasione di vedere delle prime immagini di Yakuza 8, svelandoci poco sul progetto ma allo stesso tempo confermandoci il ritorno di alcuni dei nuovi personaggi che abbiamo imparato ad amare con il nuovo corso della saga denominato Like a Dragon.

Fino ad ora, però, non avevamo ancora chiaro quando saremmo stati in grado di vedere in azione il gioco. Ora però abbiamo una data e una prima conferma ufficiale, dato che Ryu Ga Gotoku Studio ha da poco annunciato che il prossimo 8 settembre verrà pubblicato il primo sneak peak trailer di Yakuza 8. L’evento verrà trasmesso su YouTube e sarà possibile seguirlo in tutto il mondo in contemporanea alle ore 13:00, orario italiano.

La trasmissione farà parte del format Ryu Ga Gotoku Studio TV, ma sarà più breve rispetto agli episodi normali e vedrà la partecipazione si Masayoshi Yokoyama, director e produttore esecutivo del team nipponico, insieme al product manager Masaya Santou. L’evento non si limiterà a farci vedere qualcosa di nuovo sul prossimo Yakuza, ma veranno mostrate anche una serie di fan art inviate prima dello streaming così da coinvolgere anche la community di appassionati in questo momento importante.