Dopo il settimo capitolo principale uscito un paio di anni fa, la saga di Yakuka è andata incontro a una serie di importanti rivoluzioni che ne hanno modificato l’esperienza. Non solo si è passati da una struttura di gioco da beat’em up a un più classico JRPG a turni, ma anche lo stesso ideatore della saga, Toshihiro Nagoshi, ha lasciato spazio ad altre personalità di Ryu Ga Gotoku Studio prima di lasciare SEGA. Dopo l’acclamatissimo Like a Dragon, ora è tempo di inziare a scoprire qualcosa di nuovo con le prime informazioni e immagini di Yakuza 8.

Sapevamo già che la saga di Ichiban sarebbe proseguita con un ottavo capitolo principale, e a svelarci qualche novità sul prossimo titolo della serie ci ha pensato la rivista giapponese Famitsu. Con un paio di pagine in esclusiva dedicate proprio a Yakuza 8, le quali sono subito rimbalzate in rete. Nel dettaglio possiamo vedere alcune immagini del gioco e scoprire dei dettagli su quelle che saranno le novità della nuova avventura targata Ryu Ga Gotoku Studio.

Per quanto riguarda le immagini non sembrano esserci grandi novità per ora. Ritroviamo tre dei personaggi principali che abbiamo imparato a conoscere e ad amare già in Yakuza Like a Dragon come: Ichiban, Namba e Adachi. Quel che possiamo notare, però, è un cambio nella capigliatura di Ichiban. Non sappiamo se sarà solo una scelta temporanea e se tornerà alla capigliatura afro o meno, ma a parte questo le immagini non svela molto altro.

Famitsu just published the first look at YAKUZA 8 https://t.co/zlJyu7xSio — Nibel (@Nibellion) July 19, 2022

Oltre a questo, grazie ad alcune traduzioni dell’articolo riusciamo a carpire anche alcune delle novità sostanziali di Yakuza 8. In particolare, si parla della presenza di una nuova città, anche se per ora non viene svelato il nome e nemmeno l’ispirazione che prenderà tale ambientazione. Dopo Ichinjo, che si ispira a una parte di Yokhohama, sembra quindi che Ichiban e compagni faranno le valige e dovranno esplorare i segreti e le attività di una nuova città.