Yakuza Like a Dragon: Nuova diretta sul gioco il 29 ottobre

SEGA annuncia una nuova diretta dedicata a Yakuza Like a Dragon nella quale si presume possano essere mostrare nuove sezioni di gameplay.

Dopo aver appreso le novità rivoluzionarie che approderanno in Yakuza Like a Dragon, come il cambio del sistema di combattimento che abbandonerà l’azione in tempo reale per abbracciare un sistema di combattimenti a turni. Il nuovo capitolo della serie prodotta da SEGA andrà ad assumere la forma di un JRPG classico all’interno di una nuova città chiamata Isezaki Ijincho nella prefettura di Yokohama, che sarà tre volte più grande rispetto a Kamurocho.

Proprio in queste ore SEGA ha annunciato l’arrivo di un nuova diretta ufficiale atteso per il 29 Ottobre alle ore 13:00 italiane. Durante lo stream sarà mostrato ulteriormente il gameplay di gioco ed possibile che verranno anche svelate delle nuove caratteristiche riguardo la storia che vedrà protagonista Ichiban Kasuga, il personaggio che prenderà l’eredità dello storico Kazuma Kiryu.

La diretta sarà visibile su YouTube, a presentare lo stream ci saranno lo stesso direttore generale ed autore della saga, Toshihiro Nagoshi, insieme al chief producer Masayoshi Yokoyama, il producer Hiroyuki Sakamoto e il comico NO Motion.

Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della saga Yakuza Like a Dragon uscirà il 16 Gennaio 2020 in Giappone per PlayStation 4, mentre per l’Occidente non abbiamo ancora una data d’uscita precisa, ma a detta di SEGA il gioco arriverà sicuramente entro il 2020. Vi incuriosisce questo nuovo inizio per la saga di Yakuza? Diteci la vostra.