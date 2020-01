Yakuza Like a Dragon sarà doppiato in inglese?

La saga di Yakuza ha sicuramente saputo farsi notare in maniera non indifferente lungo questa generazione di console. Grazie ai vari remake dei primi capitoli, spin-off dedicati e i vari sequel la saga made by SEGA ha acquisito una certa fama anche sul territorio europeo. Proprio per questo motivo tantissimi fan non vedono l’ora di mettere le mani sul futuro Yakuza Like a Dragon. Il settimo capitolo della serie sta per debuttare in Giappone e si prepara ad arrivare durante i prossimi mesi anche sul territorio occidentale.

È risaputo ormai che la serie ha sempre usato un doppiaggio giapponese (un po’ per scelta stilistica e un po’ per una questione economica). Tuttavia, stando a delle recenti indiscrezioni, Yakuza Like a Dragon potrebbe ricevere il doppiaggio inglese. Una mossa simile l’abbiamo già vista con il recente Judgement che è stato il primo titolo della serie a usare un doppiaggio diverso da quello giapponese.

A suggerire questo particolare dettaglio sarebbe ili PCB, ovvero un noto studio specializzato in doppiaggi e motion capture: il riferimento al gioco è stato rimosso, ma su ResetEra è ancora disponibile uno screen. Lo studio in questione ha già lavorato con SEGA durante lo sviluppo di Judgement, quindi questo nuova collaborazione tra le due parti sembrerebbe più che plausibile. Per quanto il doppiaggio nipponico risulti sempre adeguato (e di ottima fattura per la serie), ci farebbe sicuramente piacere poter sperimentare Yakuza Like a Dragon anche in lingua inglese.

Adesso non ci tocca che aspettare per vedere se effettivamente questa “voce di corridoio” risulterà veritiera. Vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon uscirà (almeno inizialmente) in esclusiva per PS4. Il gioco sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 16 Gennaio. Non abbiamo ancora una data d’uscita per il territorio europeo.