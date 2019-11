Yakuza Like a Dragon è entrato in fase gold

Ottime notizie per tutti coloro che stanno avidamente aspettando l’intrigante Yakuza Like a Dragon. Il titolo di SEGA, che promette di svecchiare e innovare la saga con un inusuale sistema di combattimento a turni, è infatti appena entrato nella tanto agognata fase gold.

L’ultimo episodio della leggendaria saga di Yakuza è attualmente atteso per il prossimo 16 gennaio 2020 in Giappone come esclusiva PlayStation 4. Purtroppo non si sa ancora nulla riguardo la data di lancio in occidente, che è comunque attesa per il prossimo anno.

Il nuovo capitolo della serie prodotta da SEGA prenderà quindi la forma di un JRPG classico e sarà ambientato all’interno di una nuova città chiamata Isezaki Ijincho, situata nella prefettura di Yokohama e ben tre volte più grande rispetto a Kamurocho. In ogni caso questo cambio di rotta sul piano del gameplay non sembra assolutamente aver intaccato la grande vena scanzonata dell’opera, di cui ricordiamo è stata appena rilasciata una demo sul PlayStation Store giapponese.

Giorni di grandi notizie per la serie che, oltre ad essere appunto entrata in fase gold con questo ultimo capitolo, si prepara anche a sbarcare per la prima volta su Xbox One come rivelato durante il recente X019.

Che ne pensate di questa notizia e del cambio di rotta effettuato da SEGA con questo Yakuza Like a Dragon? La deriva JRPG vi ispira o siete ancora innamorati del vecchio e classico stile della saga?