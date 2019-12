Yakuza Like a Dragon: nuove immagini mostrano ambientazione e personaggi

La serie di Yakuza è riuscita ad accaparrarsi moltissimi apprezzamenti anche in Europa, acquisendo sempre più un maggior numero di appassionati. Ora che le avventure di Kazuma Kiryu sono terminate, la nuova ripartenza della saga di SEGA sta per prendere il via con Yakuza Like a Dragon. Il settimo capitolo principale del brand sta porterà i videogiocatori verso nuove interessanti direzioni, e alcune nuove immagini anticipano diverse ambientazioni e personaggi.

Il nuovo gioco non introdurrà solamente un nuovo protagonista, ma andrà anche a cambiare completamente genere, proponendo dei combattimenti a turni. Inoltre Yakuza Like a Dragon sarà il primo gioco principale della serie a non essere ambientato a Kamurocho, con invece Isezaki Ijincho come nuova ambientazione.

Nella serie di nuovi screenshot rilasciati da Sega, si può dare un’occhiata approfondita alle diverse località di Isezaki Ijincho. Le circa venti immagini mostrano varie località, stabilimenti, nuove attività extra e molto altro che si potrà trovare all’interno della nuova città esplorabile.

Una delle immagini mostra anche la mappa della città, inoltre Sega conferma che Isezaki Ijincho è tre volte più grande di Kamurocho. Ulteriori immagini danno la possibilità di dare una prima occhiata ad alcuni dei nuovi personaggi quali: Hamako, il gestore di un ristorante e Nonomiya, il manager di Otohime Land. Siete impazienti di inziare questo nuovo capitolo della saga di Yakuza?