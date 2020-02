Yakuza Like a Dragon: il nuovo DLC sblocca il New Game Plus ed una nuova difficoltà

Yakuza Like a Dragon è l’ottavo capitolo dell’omonima serie sviluppato e pubblicata da SEGA. A differenza dei suoi predecessori, il titolo presenta delle meccaniche da gioco di ruolo. Impersoneremo un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga che prenderà il posto del tanto amato Kazuma Kiryu. Come abbiamo scritto, il sistema di combattimento è cambiato, ora ce la dovremo vedere con dei combattimenti a turni con un team da massimo quattro componenti, oltre ad altre meccaniche del genere come classi, invocazioni, crafting etc.

Yakuza Like a Dragon ha dovuto affrontare un po’ di scetticismo prima del suo lancio, al momento solo per il mercato giapponese. La più grande preoccupazione da parte degli appassionati riguardava il nuovo stile di combattimento a turni a turni. Tuttavia, sembra che tale preoccupazione sia stata debellata molto presto. In queste ore SEGA ha annunciato un DLC a pagamento: Additional Challenge Expansion Pack.

Questo pacchetto aggiungerà la nuova modalità New Game Plus ed una nuova difficoltà “molto difficile” per la seconda run della campagna. Purtroppo non ci sono altri dettagli a riguardo, ma immaginiamo che l’espansione proponga diverse aggiunte. Gli sviluppatori hanno dichiarato che ulteriori dettagli verranno annunciati in futuro.

Yakuza Like a Dragon ha venduto oltre 300.000 copie in Giappone, nonostante un numero notevole, il titolo ha venduto meno del suo predecessore Yakuza 6 The Song of Life che ha totalizzato 500.000 copie venduto in appena otto giorni dal lancio. L’ottavo capitolo comunque ha riscosso un enorme successo riuscendo a soddisfare anche la critica con recensioni estremamente positive. In attesa di una data ufficiale per il rilascio anche in occidente vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità del titolo targato SEGA.