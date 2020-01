Yakuza Like a Dragon ha venduto 300.000 copie in Giappone

Yakuza Like A Dragon ha dovuto affrontare un pò di scetticismo prima del suo lancio, al momento solo per il mercato giapponese. La più grande preoccupazione da parte degli appassionati riguardava il nuovo stile di combattimento a turni a turni. Tuttavia, sembra che lo scetticismo sia stato debellato molto presto.

Dopo aver debuttato in Giappone con quasi 157.000 copie fisiche vendute, il game director serie Toshihiro Nagoshi ha recentemente annunciato durante la trasmissione Sega Nama, che il nuovo capitolo di Yakuza ha venduto 300.000 unità totali, tra vendite in formato fisico e in digitale.

L’ultimo titolo del brand, Yakuza 6 The Song of Life, è riuscito a vendere 500.000 copie nell’arco dei primi otto giorni dal suo lancio. Mentre Yakuza Like A Dragon ha totalizzato meno vendite in un periodo di tempo leggermente più lungo. Il nuovo capitolo della serie presenta un protagonista e una meccanica completamente nuova di zecca rispetto a quello che era stato proposto nella saga precedente del titolo SEGA.

Vi ricordiamo che Yakuza Like A Dragon è uscito lo scorso 16 gennaio per PS4 in Giappone. Mentre il rilascio in Occidente è atteso entro la fine dell’anno. Inoltre la serie Yakuza debutterà anche su Xbox One con Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 all’interno del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Vi aspettavate questo tipo di vendite nei primi giorni di vita di Yakuza Like a Dragon?