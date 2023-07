Vi siete mai trovati vittima di quel peculiare fenomeno per il quale la pubblicità di un titolo mobile vi convince a scaricarlo per via del suo gameplay, apparentemente, accattivante?

E vi è mai capitato che, successivamente al download di suddetto gioco, vi siate resi conto di aver appena scaricato l’ennesimo gestionale “pay2win” che non offre nulla di quanto mostrato nell’ad che avevate visto?

Ebbene, se anche voi siete stati vittima di questa inammissibile truffa, Yeah! You Want “Those Games,” Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them! è, finalmente, giunto in vostro aiuto.

Gli sviluppatori di Monkeycraft, noti per le loro remaster di Katamari Damacy e Klonoa, probabilmente sono stati vittime anch’essi di questo efferato crimine ma, a differenza nostra che ci limitiamo semplicemente a disinstallare il gioco, hanno deciso di sviluppare Yeah! You Want “Those Games,” Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them!, in modo da permettere, finalmente, al genere umano di provare con mano quei gameplay così tanto accattivanti.

Yeah! You Want “Those Games,” Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them!, difatti, si limita a mantenere le promesse fatte dai titoli mobile, riunendo in una raccolta di mini-game, tutte quelle soluzioni ludiche che tutti hanno sognato di provare almeno una volta nella vita.

Immaginatevi un mondo in cui potrete aiutare, finalmente, quel pover’uomo a raggiungere il suo tesoro spostando i bastoni, o dove quello sfortunato cavaliere potrà finalmente scalare il castello a suon di scontri matematici… insomma Yeah! You Want “Those Games,” Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them! è un sogno che diventa realtà.

Se pensate che il nostro modo di porci sia ironico, vi basterà visitare la pagina Steam del prodotto, per comprendere quanta gente stia elogiando il lavoro svolto da Monkeycraft. La ciliegina sulla torta? Yeah! You Want “Those Games,” Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them! costa solo 9,99€, un prezzo più che accessibile per ottenere la soluzione a uno dei problemi più importanti dell’ultimo quinquennio.

Ok, lo ammettiamo, fino a ora siamo stati ironici ma l’idea di Monkeycraft è indubbiamente brillante e il fatto che il titolo sia disponibile sia per Nintendo Switch che per Steam lo rende perfetto per essere fruito con i due handheld più popolari attualmente in commercio.