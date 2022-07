Lo sviluppatore Atomic Wolf, i creatori di Rustler (aka Grand Theft Horse), parodia medievale con grafica dall’alto verso il basso dei primi capitoli di Grand Theft Auto, stanno sviluppando un’altra parodia di un genere popolare. Yet Another Fantasy Title è, come suggerisce il nome, un gioco a tema fantasy. È un gioco di ruolo d’azione open world con vista dall’alto.

Yet Another Fantasy Title si è recentemente mostrato in un trailer di presentazione dalla durata di circa un minuto e mezzo. Il breve video ci introduce in questo “generico universo fantasy” e presenta il protagonista. Tutta la clip è caratterizzata da un’evidente ironia, nel perfetto stile Atomic Wolf che lascia intendere quello che sarà il tono del gioco. Tra draghi che attaccano dall’alto in modi improbabili e commenti auto ironici all’interno del trailer, il titolo si preannuncia molto interessante.

Nel gioco, vestiremo i panni di un fuorilegge che “normalmente sarebbe vittima del protagonista in qualche missione secondaria”, come afferma direttamente il team di Atomic Wolf attraverso il trailer. Invece, ci troveremo ad uccidere l’eroe del regno e rubare il suo unicorno (esattamente, un unicorno). Le conseguenze di questo gesto andranno poi a plasmare la nostra avventura. Yet Another Fantasy Title promette versioni parodiate di tutti i soliti elementi canonici del genere fantasy RPG. Il titolo, infatti, avrà molte missioni secondarie, una storia completa, magia, 15 diverse armi medievali che variano tra spade e archi e cavalcature a forma di unicorni, cavalli, asini e lupi. E, naturalmente, non si potrà fare a meno di scontrarsi con un temibile drago.

Yet Another Fantasy Title è in sviluppo per PC. Atomic Wolf non ha ancora fornito una data di uscita ufficiale o un periodo di lancio. Tuttavia, visti i precedenti lavori realizzati dal team, l’attesa anche se dovesse rivelarsi lunga, sarebbe sicuramente ben ricompensata. Nel frattempo, godetevi il trailer del titolo, per il quale ringraziamo IGN.